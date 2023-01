BBB 23: Valor do prêmio aumenta após uma semana de programa

A nova temporada do BBB 23 tem movimentado as redes sociais com as dinâmicas e até com a ansiedade para saber qual o valor deste ano. A premiação não será apenas de R$ 1,5 milhão, e sim, vai aumentando a cada semana.

Nesta terça-feira (24), Aline, Cristian e Tina foram sorteados para falar seus palpites sobre quem iria sair no paredão e o trio, sem pensar duas vezes, acabou comentando Fred Nicácio e Marília.

Por eles terem acertado, foram 60 mil adicionados ao valor do prêmio final, tendo R$ 1.610,00 no começo do programa. A estimativa é que até o final do reality show, o confinado ganhador receba até R$ 2 milhões. A cada acerto da dinâmica, soma R$ 20 mil ao valor do prêmio.

Na próxima quinta-feira (26), os brothers vão saber o que realmente aconteceu com os colegas que saíram, ou melhor, um único colega. O público vai escolher apenas um da dupla para retornar à casa mais vigiada do Brasil. Até o momento, o público tem escolhido a saída de Marília.