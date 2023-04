'BBB 23': Veja os 10 participantes que mais ganharam seguidores

O BBB23 acaba nesta terça-feira (25), e separamos uma lista dos 10 participantes que mais ganharam seguidores nesta edição. Do camarote à pipoca, todos os brothers e sisters puderam lacrar e tiveram os perfis mais bombados e engajados após a passagem pelo reality.



Veja o ranking:



1- A jogadora de vôlei Key Alves começou o programa com 7 milhões de seguidores e hoje está 9,9M.



2- A educadora física Larissa tinha 104 mil e passou para 2,2M.



3- A médica Amanda foi de 13 mil para 2,4M



4- Fred Desimpedidos passou 9,2M para 11,3M.



5- O lutador Cara de Sapato foi de 167 mil para 2,2M.



6- O funkeiro MC Guimê antes com 8,2M e agora com 10,2M.



7- A atriz Bruna Griphao passou de 2,7M para 4,2M.



8- O fazendeiro Gustavo Agroboy que tinha a marca de 237 mil passou para 1,6M.



9- O enfermeiro Cezar Black foi de 3,900 seguidores para 1,4M.



10- A modelo e ativista Domitila Barros antes com 214 mil ultrapassou os 1,6M.



Os números foram apurados no dia 24 de abril às 17h02.