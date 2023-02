'BBB 23': Web acusa brothers de cochilarem na Prova do Líder e pede eliminações

Na manhã desta sexta-feira, 17, os participantes do BBB 23 continuam na disputa pela liderança. Eles enfrentam uma prova de resistência em carrinhos de supermercado e uma das principais regras é manter os olhos abertos.



Nos primeiros momentos da Prova do Líder, a produção chegou a dar uma bronca para que os concorrentes não dormissem durante a dinâmica. "Atenção. Isso aqui é uma prova de resistência. Mantenham o rosto à mostra e os olhos abertos para evitar eliminações", disse a voz misteriosa do Big Boss.



Até o momento da publicação desta matéria, Aline Wirley, Fred Nicácio e Cezar ainda participavam da disputa. No Twitter, porém, internautas publicaram capturas de tela que mostravam Nicácio e Cezar cochilando durante o desafio. A palavra "injusto" esteve entre os assuntos mais comentados da rede, com usuários pedindo pela eliminação dos participantes.