BBB 23: Yasmin Brunet debocha de Boninho após não ser chamada para o reality

A lista com todos os participantes do BBB 23 saiu nesta quinta-feira (12) durante a programação da Globo, mas uma pessoa específica que estava cotada para entrar no programa, não foi chamada: Yasmin Brunet.

A modelo de 34 anos estava entre os nomes mais comentados para fazer parte do Camarote do BBB 23, mas a loira acabou não entrando para o reality show. Nas redes sociais, após o anúncio do último participante, a filha de Luiza Brunet apareceu nos stories do Instagram para comentar que estava fora do programa global.

"Gente, eu não fui para o BBB. Mas vocês sabem que eu super iria. Inclusive, fica a dica aí, Boninho", escreveu na legenda do vídeo do story. Em seguida, ela ainda debochou dizendo que iria marcar o diretor do programa para que ele pudesse ver a menção.

"Vou até te marcar aqui pra você saber que eu iria e que eu causaria, todo mundo sabe que eu causaria. Mas não foi dessa vez, estou aqui em casa", brincou. Enquanto Yasmin Brunet não entra no programa, o público vai se contentar com alguns famosos, como Bruna Griphao, Gabriel Santana, Aline Wirley, Key Alves e MC Guimê.