'BBB 24' abre inscrições; edição terá Camarote, Pipoca e 3º grupo

Boninho anunciou nesta quinta-feira, 20, a data de abertura das inscrições para o Big Brother Brasil 24. Segundo o diretor do reality show da Globo, os próximos brothers poderão se candidatar a partir desta sexta-feira, 21, no horário do programa ao vivo.



Boninho também revelou que a próxima edição da competição terá uma surpresa. No ano que vem, os futuros participantes terão mais uma chance para entrar no reality.



Nesta primeira leva de inscrições, serão apenas 35% das vagas disponíveis. "É amanhã a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother Brasil durante o programa", anunciou o diretor.



"Vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Prepara o seu vídeo, conta para nós a sua história e como você é, de cara lavada, sem efeito, que é isso que a gente quer", recomendou.



"Neste ano vai ter camarote, pipoca e também... Essa não posso contar ainda, mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother", concluiu.