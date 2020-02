BBB: Após clima entre Bianca e Guilherme, namorado exclui fotos da sister do Instagram

O namorado da influenciadora digital Bianca Andrade, o cantor Diogo Melim, removeu as fotos do casal do seu perfil no Instagram. As imagens sumiram do perfil após a festa do último sábado (8), quando Bianca teve um momento mais próximo com Guilherme.

Primeiro, Diogo Melim, cantor do trio Melim, restringiu os comentários em suas fotos, depois simplesmente apagou as poucas fotos que tinha com Bianca em sua conta.

Durante a festa, ela questionou se o brother não sentia nada por ela, e o convidou para ele deitar ao lado dela. Dentro da casa, Guilherme está ficando com Gabi Martins.

Em outro momento da festa, Bianca chegou a pedir que Guilherme se afastasse para que ela não o beijasse. No dia seguinte, durante o raio-x, Bia disse que estava arrependida e pediu desculpas aos amigos, ao namorado e à mãe.

Na madrugada desta segunda (10), Bia chamou Gabi para conversar. "Não sei nem o que dizer, nem como me desculpar por ontem. Foi um erro muito grande que feriu muita gente. Você, ele está péssimo, meu namorado lá fora. Estou péssima com isso tudo. Isso não existe. Não existe nada. Ele está péssimo, arrasado", disse.

A cantora afirmou que estava chateada com Guilherme porque ele não contou o que havia acontecido entre os dois. "Se você não estivesse me falado, ele não teria me falado. O que me deixou chateada foi ter escondido. Se fosse eu, teria falado diretamente com ele", explicou.

Bianca tentou defender o brother, mas Gabi disse que prefere ficar afastada dele. "Só que eu não quero me machucar e estou machucada. Então prefiro me afastar", concluiu.