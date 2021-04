BBB: enquete mostra paredão apertado entre Caio e Rodolffo

Caio e Rodolffo devem disputar no detalhe a permanência no Big Brother Brasil (BBB), enquanto Gilberto passará despercebido com poucos votos no paredão desta terça-feira (6). Ao menos essa é a tendência mostrada pela enquete no portal Uol, que contava com mais de 800 mil votos até o fechamento desta matéria.

Na votação, Caio aparece com 45,19% seguido de perto por Rodolffo, com 44,36%. Gilberto vem bem atrás, com 10,45%.

O sertanejo esteve à frente na votação durante grande parte da pesquisa, porém foi ultrapassado por seu "bastião" nas últimas horas. Essa reviravolta ocorreu após a torcida de Rodolffo mudar de alvo, deixando Gilberto de lado para votar, ironicamente, no aliado do cantor.

A torcida de Caio respondeu na mesma moeda e também está votando em Rodolffo. O cantor também está recebendo votos de outras torcidas, revoltadas com alguns comentários dele em relação a João, Gilberto e Fiuk.

Prova desta "Guerra dos Bastião" é que no início da votação o perfil oficial de ambos direcionava o voto para Gil. Atualmente, as postagens pedem apenas que votem na melhor opção para garantir a permanência de seu favorito.