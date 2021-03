BBB: enquete mostra votação apertada entre Rodolffo e Carla Diaz

O oitavo paredão do BBB 21, que acontece nesta terça (23), foi formado com Rodolffo, Carla Diaz e Fiuk na berlinda, sendo Rodolfo a indicação do líder Gil. Segundo enquete do UOL, que mede a intenção de voto dos leitores, mostra uma disputa acirrada entre Carla Diaz e Rodolffo.

Até 15h desta segunda-feira (22), Carla Diaz seguia na frente de Rodolffo como a mais propensa para a eliminação. No entanto, a diferença era de menos de 1% entre os dois. Carla possuía 47,34% dos votos, enquanto Rodolffo 47,28%. Pela diferença mínima nos votos, os dois se revezam na liderança da enquete. Fiuk aparece em terceiro, com apenas 5,38%.

No Twitter, a baiana Lumena Aleluia, que teve problemas com Carla na casa, passou a defender a ex-colega de confinamento: "Atire a primeira pedra quem nunca se iludiu por alguém e caiu em uma cilada de relacionamento tóxico! Carla não merece sair só por causa de suas jornadas amorosas."