BBB: Gilberto pede pão com mortadela para festa do líder e surpreende Leifert

Convocado ao confessionário neste sábado (20) para fazer os pedidos para a festa do líder do BBB21, Gilberto Nogueira optou pela simplicidade no cardápio e definiu que a refeição principal da comemoração será pão com mortadela. A solicitação surpreendeu Tiago Leifert, que estava interagindo com o economista.

"É uma festa econômica essa, pão com mortadela e só isso? Mais nada? Não quer mais nada mesmo, nem docinho, nem bedida diferente? Nada?", questionou o apresentador do Big Brother Brasil. "Não, comigo não tem isso. É o básico mesmo", disse.

Durante a conversa, Gil falou que energético e vodka com limão são as únicas bebidas que ele faz questão. "Tá fácil, tá simples", reagiu Tiago Leifert, impressionado com os pedidos.

Para o figurino, o economista solicitou uma roupa bem colorida. No momento de falar da lista de músicas, ele fez mais solicitações. Disse que quer entrar na festa ao som de O Fantasma da Ópera, depois ter uma playlist apenas com as divas do pop.

Outro pedido especial de Gilberto foi a reprodução da música Indestrutível, da Pabllo Vittar. "É uma música que me marcou, então queria que tocasse em algum momento também", disse ele. "Tá anotado", avisou Leifert. A festa do líder acontecerá nesta quarta-feira (24).

Veja o clipe de Indestrutível: