BBB: Lucas é 'trollado' no Mais Você e recebe apenas água em café da manhã

O ex-BBB Lucas, eliminado nessa terça-feira (18), foi "trollado" ao participar do Mais Você, com os apresentadores Patrícia Poeta e Fabrício. Na brincadeira, foi servido a ele apenas água, em referência à falta de doação de estalecas do brother para as compras da semana na casa.

Vocês, meu pessoal da internet, não perdoam e a gente também segue na mesma linha ????. A mesa tá cheia, mas pro Lucas do #BBB20 vai só a aguinha mesmo ???? #MaisVocê pic.twitter.com/5BABrup3Ai — Mais Você (@MaisVoce) February 19, 2020

Na sua participação, ele fez piadas sobre o caso. “Posso comer? porque não dei estaleca. Se ficasse lá mais uma semana, eu dava zero estalecas de novo. Fiquei um ano comendo kit sobrevivência”, explicou.

No programa, Lucas comeu toda a carne para não deixar para os outros participantes, que tinham planejado deixá-lo sem comida. Na entrevista desta quarta, o brother afirmou que não se arrependia do que fez. "Não fui o pior jogador, eu fui o quarto a sair. Não me arrependo das estalecas, é como jogar banco imobiliário", afirmou.

Lucas também afirmou que não participou da estratégia de Hadson para tentar seduzir as sisters comprometidas. "Fui descobrir depois que estava metido numa história que nem sabia", concluiu.