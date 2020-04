BBB: paredão será formado hoje, triplo e sem bate-volta

O paredão desta semana terá algumas semanas em relação à tradição do programa. Os indicados serão definidos já nesta sexta-feira (03) com a eliminação acontecendo no domingo, conforme informou Tiago Leifert no início do programa de quinta-feira (02).

Segundo o apresentador, o paredão será triplo, sem bate e volta. O brother mais votado pela casa poderá contragolpear e indicar um nome para a berlinda. Tiago ainda avisou ainda que a última prova do anjo da temporada deve ocorrer amanhã, no início da tarde.

"Paredão dessa semana vai ser triplo, sem bate e volta. E o indicado do líder, o mais votado da casa, e a pessoa que for mais votada pela casa contragolpeia e indica alguém ao paredão. Quando isso vai acontecer? Amanhã à noite. A gente forma paredão na sexta-feira à noite e elimina no domingo. E amanhã, na hora do almoço, mais ou menos, a última prova do anjo da temporada", contou o apresentador.