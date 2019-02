BBB19: Maycon é o quinto eliminado com 55,72% dos votos

Maycon é o quinto eliminado do BBB19, com 55, 72% dos votos. Ele disputava permanência na casa com Rodrigo (42,37%) e Tereza (1,91%).

"Não é feio ganhar, não é feio derrotar uma pessoa. Feio é perder sem nem tentar. O BBB não é lugar para coadjuvante", falou o apresentador Tiago Leifert ao entrar em contato com a casa para anunciar o resultado.

Na sala, o brother recebe abraços e beijos dos demais participantes. "Eu vim aqui não para que a minha presença seja notada, mas para que a minha falta seja sentida", diz Maycon antes de sair.

Do lado de fora da casa, o mineiro encontra Tiago e a família no Palco de Eliminação. O apresentador diz que o vendedor de queijos se divertiu: "A gente só tem que agradecer". Maycon repassa o recado de Tereza e Rodrigo para as famílias e comenta: "Eu errei, isso é normal, é do ser humano", disse.