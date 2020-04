BBB20: Anitta faz campanha para tirar Manu do reality

A funkeira Anitta virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira (20) depois de declarar sua torcida no novo paredão do BBB e pedir aos fãs e seguidores que elimine a também cantora Manu Gavassi. Nos stories do Instagram, Anitta disse ainda que caso Mari e Babu permançam na casa, ela fará uma live em comemoação, cantando inclusive músicas antigas.

Manu está no paredão com Babu e Mari desde a noite deste domingo (19). Um deles vai deixar o programa na terça-feira (21).

Anitta já havia deixado clara a sua torcida por Babu. A escolha por Manu ser eliminada, no entanto, pode ter a ver com o fato de a sister ser amiga de Bruna Marquezine. Bruna e Anitta se tornaram desafeto desde que a funkeira beijou Neymar no Carnaval do ano passado. Na época, a atriz deixou se seguir a cantora nas redes sociais e desativou sua conta no Instagram.

Além das duas, outros famosos foram no embalo das hashtags. A apresentadora Giovanna Ewbank ponderou que os três adversários são fortes, mas declarou torcida para Manu e Babu. O mesmo posicionamento foi tomado pela atriz Fernanda Paes Leme. O ator Paulo Gustavo também se colocou ao lado de Mari e Babu, porém disse não ter nada contra Manu.

O paredão

Após a saída de Ivy neste domingo (19) com 74,17% dos votos, uma nova Prova do Líder foi realizada. Rafa Kalimann foi o vencedora da disputa. A Prova do Líder foi de sorte. Os participantes deveriam tirar bolas coloridas de caixas, e o primeiro a conquistar mais bolas douradas sairia vencedor.

Na sequência, Rafa indicou Mari à berlinda. Manu Gavassi foi a mais votada pela casa. Ela tinha direito a dar o contragolpe, e escolheu Babu."Não consigo votar na Thelminha", disse Manu. Este é o nono paredão do ator, recorde histórico do BBB.