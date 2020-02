BBB20: Boca Rosa arruma malas e internautas desconfiam que ela pediu pra sair

No início da tarde desta segunda-feira (10), a youtuber e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, arrumou suas malas e recolheu todas as suas coisas que estavam na casa do Big Brother Brasil (BBB 20). Com isso, os internautas levantaram a suspeita de que a sister pediu para sair da casa mais vigiada do país.

A youtuber foi ao confessionário, voltou e foi direto tomar banho. Por volta das 14h, ela estava se maquiando. Na casa, todos os participantes estão tentando entender o que aconteceu.

Vale lembrar que, no no raio-x matinal, Bianca usou seu tempo no confessionário para pedir desculpas ao namorado, Diogo Melim. Ela se mostrou arrependida depois de ter flertado com Guilherme, quando estava bêbada na festa Guerra e Paz deste sábado (8).

Durante esta manhã, Pyong perguntou se ela já havia feito o raio-x, e ela contou: “Eram 30 segundos, mas eu fiz em 12 segundos. Fiz o raio-x para o Diogo, porque na festa a gente passou dos limites. A gente tem pessoas lá fora”.

não se façam de desentendidos, leiam o PROVAVELMENTE, não dei certeza, é apenas por causa de vários indícios, sobre ela estar confirmada em eventos aqui fora antes da final, diversos meios de portais postaram também, mas certeza é só quando de fato for anunciado que ela saiu. https://t.co/Ys9RIS5oIC — cris dias (@crisayonara) February 10, 2020

Diogo Melim removeu as fotos do casal do seu perfil no Instagram. As imagens sumiram do perfil após a festa do último sábado (8), quando Bianca teve um momento mais próximo com Guilherme.

Primeiro, Diogo Melim, cantor do trio Melim, restringiu os comentários em suas fotos, depois simplesmente apagou as poucas fotos que tinha com Bianca em sua conta.

Diogo Melim e Boca Rosa

(Foto: Reprodução/Instagram)

Durante a festa, ela questionou se o brother não sentia nada por ela, e o convidou para ele deitar ao lado dela. Dentro da casa, Guilherme está ficando com Gabi Martins.

Em outro momento da festa, Bianca chegou a pedir que Guilherme se afastasse para que ela não o beijasse. No dia seguinte, durante o raio-x, Bia disse que estava arrependida e pediu desculpas aos amigos, ao namorado e à mãe.

Na madrugada desta segunda (10), Bia chamou Gabi para conversar. "Não sei nem o que dizer, nem como me desculpar por ontem. Foi um erro muito grande que feriu muita gente. Você, ele está péssimo, meu namorado lá fora. Estou péssima com isso tudo. Isso não existe. Não existe nada. Ele está péssimo, arrasado", disse.

A cantora afirmou que estava chateada com Guilherme porque ele não contou o que havia acontecido entre os dois. "Se você não estivesse me falado, ele não teria me falado. O que me deixou chateada foi ter escondido. Se fosse eu, teria falado diretamente com ele", explicou.

Bianca tentou defender o brother, mas Gabi disse que prefere ficar afastada dele. "Só que eu não quero me machucar e estou machucada. Então prefiro me afastar", concluiu.

Polêmicas

Boca Rosa já se envolveu em outras duas polêmicas no programa. Uma envolveu a também influenciadora Rafa Kalimann. Bianca e Rafa tiveram uma discussão sobre a relação das duas fora da casa na primeira festa do BBB. Depois, Bianca foi às lágrimas e chegou a pedir que a produção a tirasse da casa.

A confusão começou quando Bianca acusou Rafa de ignorá-la em um evento fora da casa e pediu que a colega de confinamento explicasse o que tinha acontecido.

(Foto: Reprodução)

A outra polêmica envolveu o ginasta Petrix Barbosa, segundo eliminado do programa. O atleta apalpou os seios de Bianca Andrade durante a primeira festa da casa. Na ocasião, ela estava bêbada.