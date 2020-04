BBB20: Em live, Boca Rosa diz que beijaria Marcela e Mari Baianinha

A edição de 2020 do Big Brother Brasil acabou, mas os participantes da edição continuam dando o que falar nas redes sociais. As ex- participantes do reality, Bianca Boca Rosa e Marcela McGowan fizeram uma live na tarde da quarta-feira (29) e arrancaram boas risadas de quem acompanhou.

Tanto a influencer quanto a médica resolveram jogar o jogo ‘eu nunca’, com participação dos fãs enviando perguntas para que elas respondessem se já tinham ou não feito algo. Logo em uma das primeiras mensagens, uma pessoa questionou se Bianca ou Marcela tiveram vontade de ficar com uma das outras meninas do BBB.

Boca Rosa não escondeu e admitiu que, das mulheres desta edição, ficaria com a própria Marcela e com Mari Baianinha - quinta colocada nesta edição. “Desculpa Jonas”, brincou a influencer se referindo ao namorado de Mari, o modelo e também ex-BBB Jonas Sulzbach. “E eu te pegaria de volta. Não ia dar certo”, respondeu Marcela em tom bem humorado.

A live reuniu, simultaneamente, mais de 125 mil pessoas, e em um dos momentos de maior audiência, surgiu o seguinte questionamento: “Eu nunca comprei um brinquedo erótico”. Não é uma surpresa que a médica tenha uma abertura maior para falar sobre isso, afinal, ela é ginecologista e obstetra, além de ministrar um curso online sobre educação sexual para mulheres.

Mas quem deixou os espectadores surpresos mesmo foi Boca Rosa. Logo depois da pergunta, ela fez questão de mostrar ao vivo seu brinquedo batizado de “pinkinho andrade”, um vibrador rosa que ela adquiriu há pouco tempo, por alegar que estava solteira. “Você vai mostrar ele na live?”, perguntou Marcela antes de Bianca trazer o objeto para a frente da câmera.

Depois de apresentar o seu ‘amigo’, que ela revelou ter sido o primeiro que comprou, Marcela tmabém mostrou alguns que tinha em casa, o que deixou Bianca com uma cara espantada. Ainda durante a live, as duas ainda falaram de assuntos como sexo anal e beijo grego, e Bianca falou da dificuldade dos homens liberarem a prática: “Já fiz em mulher, mas homem é difícil. Uma vez tava atravessando a ponte da alegria mas ele barrou”, contou Boca Rosa.