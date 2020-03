BBB20: Expressão de Babu ao ouvir Ivy e Daniel pedindo apoio viraliza

São fortes as emoções no Big Brother Brasil (BBB20). A dupla que veio da casa de vidro, Ivy e Daniel, não esperavam que fossem juntos para o paredão. Isso só foi possível graças à regra da semana, que permitiu ao mais votado da casa indicar alguém à berlinda.

Prior recebeu cinco votos dos brothers e indicou Ivy. Daniel já estava no paredão, por ter sido o primeiro eliminado da prova do líder. Os três participaram da Prova Bate e Volta e “El Mago”, como é conhecido na web Felipe Prior, escapou do paredão. Flayslane, que foi indicada pela líder Thelma, completa o trio que disputa a permanência na casa.

Em meio a esse contexto, foi a expressão de Babu que chamou atenção do público e viralizou nas redes sociais. Ao ver Ivy e Daniel pedindo ao público para deixarem eles permanecerem na disputa por R$ 1,5 milhão, o ator carioca, com uma feição séria, virou meme.

No Twitter, o nome do ator ficou entre os mais comentados. Veja algumas reações:

Polêmicas

Essa expressão de Babu acontece depois de alguns episódios polêmicos que envolveram os emparedados Ivy e Daniel. No dia 15 de março, Ivy fez uma brincadeira com o tipo de pente que Babu usa, o garfo, ideal para pessoas de cabelo crespo.

Já no dia 4 de março, Daniel declarou que não vê a imagem de Babu no VIP, local onde os brothers podem se alimentar melhor. Para estar no espaço, eles têm que ganhar uma das pulseiras que o líder recebe semanalmente. Babu passou mais da metade do programa na Xepa, se alimentando do cardápio restritivo, com porções e alimentos específicos.

Para completar, Ivy disse que via Babu como um monstro. A associação do homem negro ao estereótipo de monstro, bem como os outros episódios descritos, foi vista por parte do público como uma atitude racista.