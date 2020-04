BBB20: Flayslane é eliminada, Manu vira líder e novo paredão é formado

A cantora Flayslane foi eliminada do BBB20 neste domingo (12). Ela disputava o paredão contra Babu e Thelma e perdeu com 63% dos votos. A médica recebeu 36,53% e o ator teve apenas 0,47%. "A partir de agora eu sei que minha vida já está mudada e pra mim isso é maravilhoso. A oportunidade de estar aqui, foi muito maior até que o um milhão e meio", disse, após sair da casa, em entrevista ao apresentador Tiago Leifert.

Após a eliminação de Flayslane, aconteceu uma prova do líder e Manu foi a campeã. A cantora e atriz indicou a baiana Mari para a berlinda. Em uma dinâmica diferente, as indicações restantes teriam que sair de dentro dos grupos Xepa e Vip, com os integrantes votando entre si. Mari, como voto de Minerva, escolheu Gizelly. No VIP, Thelma e Rafa escolheram Babu, enquanto o ator elegeu Rafa.

Com a indicação, Babu se tornou o participante que mais foi ao paredão em todas as edições do BBB: 8 ao todo. Ana Carolina (BBB9) e Marcelo (BBB14) estiveram em 7.