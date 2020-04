BBB20: Flayslane vence prova do líder e ganha carro zero

Com a liderança da semana em um momento chave, na reta final do programa, Flayslane superou Babu na final da Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB20) na noite desta quinta-feira (2).

Eles superaram, na semifinal, Ivy e Thelma numa prova que envolvia a sorte para levar, além da 11ª liderança desta edição, um carro modelo Fiat Toro Ultra.

A primeira missão da Líder é escolher quem irá para o VIP e, portanto, quem ficará na Xepa. Com uma pulseira para ela e outras três disponíveis, Flayslane escolheu Mari, Ivy e Babu para o VIP.

Foi a terceira vez que o 'Paizão' ficou no quase, na disputa pela liderança do programa. Desta vez, lamentou ainda mais a derrota, e acabou consolado principalmente por Thelma.

Trollagem

Após as congratulações à nova líder, Tiago Leifert fez uma brincadeira com os confinados."Flay, daqui a pouco eu te chamo no Confessionário para a gente combinar da sua festa".

Era uma brincadeira com Gizelly, que tinha chorado pelo fato de, na última semana, não ter tido uma festa temática.

"É mentira! Gizelly, é mentira! Não tem mais Festa do Líder. Vocês já repararam que não tem", emendou o apresentador, enquanto Gizelly chorava nos braços de Ivy, que sorria.

"Foi bem na sua vez. Gizelly. A partir de agora, as coisas mudam. Não tem mais Festa do Líder. Teremos novas dinâmicas daqui para frente. São as últimas semanas de programa".