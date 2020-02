BBB20: Guilherme é o novo Líder e Marcela já está no Paredão

(Fotos: Divulgação)

Guilherme é o novo Líder do Big Brother Brasil (BBB20). Gabi terminou a prova, que aconteceu nesta quinta-feira (13), na base águia, que a deu o poder de escolher o novo Líder do reality e Guilherme foi sua escolha. Enquanto isso, Marcela está automaticamente no quarto Paredão do BBB. No fim da Prova do Líder Selva BBB (entenda como foi o jogo abaixo), a sister estava na base samambaia e, por isso, foi automaticamente para a berlinda.

Mas, no domingo, ele/ela terá a possibilidade de se livrar do Paredão na Prova Bate e Volta, segundo informou a produção do reality show. Durante a prova, Victor Hugo tirou a última ficha e ocupou o lugar da samambaia. Como ele tinha o poder de troca, decidiu mudar de casa com Marcela, que era a leoa.

A primeira missão do novo Líder foi escolher quem irá passar a semana no lado VIP com ele, para ter direito a usar a cozinha principal da casa com um cardápio mais completo e também frequentar o Quarto do Líder. Com seis pulseiras disponíveis, suas escolhas foram: Gabi, Bianca, Mari, Flayslane, Rafa e Pyong.

Entenda a Prova do Líder

Na Prova do Líder desta quinta-feira todos os 17 brothers participaram individualmente. No gramado da casa tinham duas urnas, uma com a foto de cada participante e outra com bichos e plantas da selva.

O participante sorteado foi escolhendo o brother que vai se posicionar na base referente ao bicho/planta sorteado. E assim por diante, até todos terem a sua base. Quatro bases têm o “Poder da troca”, são elas: samambaia, cobra, urubu e anta. Quem estiver nessas bases poderá escolher trocar de lugar com alguém ou então, trocar duas pessoas de lugar.

Feitas as trocas, foram anunciados os “poderes” de duas bases: a base samambaia coloca o brother que está nela no Paredão. Já a base águia, dá ao brother que está nela, o poder de escolher o novo Líder do BBB20.

Na área externa, Tiago Leifert explicou aos participantes como será realizada a Prova do Líder Selva BBB. Em seguida, os brothers e as sisters começam a disputa pela quarta liderança do BBB20. Lembrando que, ao público, o apresentador já explicou: são quatro as bases com o "Poder da Troca": samambaia, cobra, urubu e anta. A base samambaia coloca o brother ou a sister que está nela no Paredão, e a base águia dá ao brother ou à sister que está nela o poder de escolher o novo Líder.

No gramado, há duas urnas: uma com o rosto dos brothers e das sisters, e outra com os bichos e as plantas da selva.

Gabi sorteia o primeiro rosto e o primeiro bicho: Ivy e planta carnívora.

Ivy diz que a planta carnívora da casa é o Felipe. Felipe está na base da planta carnívora.

Victor Hugo afirma que a pantera da casa é o Pyong. Pyong está na base pantera.

Babu dispara que Flayslane é a gralha da casa. Flayslane está na base gralha.

Bianca fala que a tartaruga da casa é a Gizelly. Gizelly está na base tartaruga.

Manu declara que Lucas é o urubu da casa. Lucas está na base urubu.

Daniel diz que o cactos da casa é a Bianca. Bianca está na base cactos.

Gabi afirma que Guilherme é a raposa da casa. Guilherme está na base raposa.

Mari aponta que a hiena da casa é a Ivy. Ivy está na base hiena.

Gizelly declara que Daniel é o cavalo da casa. Daniel está na base cavalo.

Thelma dispara que o leão da casa é a Marcela. Marcela está na base leão.

Lucas fala que Babu é o bicho-preguiça da casa. Babu está na base bicho-preguiça.

Guilherme afirma que a anta da casa é a Mari. Mari está na base anta.

Pyong escolhe Thelma como o touro da casa. Thelma está na base touro.

Felipe diz que Rafa é a cobra da casa. Rafa está na base cobra.

Flayslane diz que Manu é o camaleão da casa. Manu está na base camaleão.

Rafa diz que Gabi é a águia da casa. Gabi está na base águia.

Victor Hugo tira a última ficha e está na base samambaia.

Trocas

Na primeira troca, Victor Hugo, que está na base samambaia, escolhe trocar de lugar com Marcela. Ele sai da base samambaia e vai para a base leão. Assim, Marcela está agora na base samambaia.

Na segunda troca, Rafa, que está na base cobra, escolhe trocar a Thelma, que está na base touro, e o Lucas, que está na base urubu, de lugar. Desta forma, Thelma está agora na base urubu e Lucas está na base touro.

Na terceira troca, Thelma, que está na base urubu, escolhe trocar Gizelly, que está na base tartaruga, e a Gizelly, que está na base anta, de lugar. Portanto, Gizelly está agora na base anta e Mari está na base tartaruga.

Na quarta troca, Gizellu, que está na base anta, escolhe trocar Felipe, que está na base planta carnívora, e Lucas, que está na base touro, de lugar. Assim, Felipe está na base touro e Lucas está na base planta carnívora.

Leifert avisa que Marcela, que estava na base samambaia, está no Paredão. Depois, ele pede para Gabi, que estava na base águia, escolher quem será o novo Líder. Ela escolhe Guilherme.

Em seguida, o Líder Guilherme escolhe quem está no VIP: Gabi, Bianca, Mari, Flayslane, Rafa e Pyong.