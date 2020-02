BBB20: Hadson revela plano para atacar sisters: 'Vou comprar tudo em carne'; veja

Muita coisa mudou desde que a sister Marcela descobriu o 'esquema' de alguns homens do Big Brother Brasil (BBB 20) para deixar as mulheres comprometidas da casa 'mal na fita'. A chegada de Daniel e Ivy, que estavam na Casa de Vidro, fez com que as mulheres percebessem que Marcela e Gi estavam certas em relação a esse esquema. E, com isso, os homens ficaram revoltados.

Na madrugada desta quinta (6), Hadson revelou um novo plano para as sisters do BBB 20. Ainda irritado após toda a trama do ‘teste de fidelidade’ ter vindo à tona, desta vez, o ex-jogador de futebol mostrou que quer atacar as meninas veganas.

(Reprodução/TV Globo)

Enquanto conversava com Felipe Prior e Lucas sobre suas prioridades no jogo, Hadson soltou:

“Vou pegar o líder e vou dar a pulseira [VIP]para todas as veganas. Vou fazer as compras, eu e mais um, ou eu e você, ou eu e Lucas. E vou comprar tudo em carne. Vou falar: ‘Come aí'”.

Assim, ele disse que conseguiria forçar as sisters a desistir, ou então, a ir contra seus princípios – como planejado da outra vez. “Vai querer pedir pra sair, filho. Não aguenta, pede pra sair. Tô te falando…”, contou. “O que vier, a gente tem que ganhar”, opinou o brother, preocupado. Assista ao momento.

hadson disse que vai ganhar o líder, dar a pulseira pra todas as veganas e comprar carne para elas pedirem para sair

Nas redes sociais, a recepção ao comentário foi muito negativa. O pensamento foi bastante criticado por internautas, aumentando a onda de ódio de parte do público. “Vocês juram que estão com pena?”, indignou-se um perfil. “O cara é doente! Desisto”, inconformou-se outra usuária no Twitter. “Quando você for pro paredão, sua rejeição vai ser RECORDE. Eu prometo isso”, opinou um terceiro.

Felipe também mostrou estar “com sangue nos olhos”, após a reviravolta das mulheres. “Vou pintar meu rosto, que eu tô indo pra guerra”, brincou o arquiteto. Hadson, por sua vez, combinou sua estratégia com os amigos: “Tem que ganhar o anjo e o líder, senão vai ser nós três aqui [no paredão]“. Os rapazes, então, pediram por uma prova do líder de resistência, por acreditarem que batalharão até o fim.