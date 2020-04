BBB20: Manu é finalista e último paredão antes da final terá Babu, Rafa e Thelma

A última vez que os fãs do Big Brother Brasil (BBB20) vão votar para pedir a saída de um participante será no paredão triplo envolvendo Babu, Rafa e Thelma.

Manu Gavassi ficou fora da berlinda e garantiu presença na final do programa na noite desta quinta-feira (23), quando venceu a Prova do Pódio, que testou a memória dos quatro participantes sobre o que já aconteceu no jogo.

A "semifinal" ocorre no sábado (25) e a grande final ocorre na próxima segunda-feira (27).

Para levar a melhor na Prova do Pódio, Manu acertou a maioria das perguntas de um quiz sobre fatos que aconteceram na casa ao longo da temporada e garantiu um prêmio de, pelo menos, R$ 50 mil. O campeão (ou a campeã) leva R$ 1,5 mil para casa.