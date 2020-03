BBB20: Marcela é o Anjo e põe Prior e Babu no Castigo do Monstro

Marcela é o novo Anjo do BBB 20.Neste sábado (28), a médica venceu uma série de duelos - incluindo o embate final contra Flayslane - e ganhou o posto. Para o Castigo do Monstro, a sister escolheu os rivais Felipe Prior e Babu.

Antes da prova, foram sorteados os brothers que iriam participar. O arquiteto e Thelma ficaram de fora, assim como Gizelly, por ser a líder.

"Vocês terão um tempo para memorizar os nove produtos da tela e quando eles aparecerem novamente um terá desaparecido. É esse item que deverão procurar na sala. Vence a rodada quem achar o cubo do produto e bater no botão primeiro. Se bater no botão, mas estiver com o cubo errado, está eliminado", explicou o apresentador Tiago Leifert.

O primeiro chaveamento teve Babu x Marcela; Ivy x Manu; Gabi x Flayslane; e Mari x Rafa. A médica avançou e enfrentou Manu. Como a cantora e atriz não estava com a caixa na mão quando apertou o botão, Marcela foi declarada a vencedora e avançou à final.

No outro chaveamento, Flay e Mari, que tinham ganhado a primeira disputa, duelaram, com a cantora levando a melhor sobre a baiana. Na final, Marcela ganhou novamente e ficou com o colar do Anjo.

Na hora de escolher dois confinados para cumprirem o Castigo do Monstro, a médica optou por Prior e Babu. "Novidade. Não sei por que faz drama", reclamou o arquiteto, ao receber o colar. "Não é drama não, é difícil", respondeu a sister. "Difícil fazer o óbvio?", disse Prior de volta.