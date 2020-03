BBB20: Mari Baianinha e Gabi estão no paredão; Gizelly é a nova líder

Foto: Reprodução/TV Globo

Com uma prova que exigia destreza e rapidez, Gizelly e Ivy levaram a melhor na disputa por duplas para a prova do Líder da Semana no Big Brother Brasil (BBB20), na noite desta quinta-feira (26).

Divididos em duplas, um dos participantes era erguido por uma estrutura de cordas, enquanto o outro ficava no comando. O objetivo da prova era pegar um cubo de cada vez e levá-lo ao scanner até que o tempo acabasse.

Com 130 pontos, Gizelly e Ivy levaram a melhor. As duas tiveram que decidir quem ficaria com um prêmio de R$ 10 mil e quem ficaria com a liderança, e Ivy acabou com o dinheiro e Gizelly com o reinado.

Com o pior desempenho entre as cinco duplas, Gabi e Mari Baianinha, que conseguiram fazer apenas 70 pontos, foram automaticamente para o Paredão.

O apresentador Tiago Leifer explicou a dinâmica da eliminação esta semana, que mais uma vez três na disputa da preferência do público. "O Paredão vai ser Triplo. Mas, para chegar até lá... A pior dupla da prova de hoje vai para o Paredão. Então, teremos dois. No domingo, o indicado do Líder. Três. O indicado do Líder contragolpeia. Quatro. E aí temos o mais votado da casa. Cinco. Desses cinco participantes, só o indicado do Líder não joga a Prova Bate e Volta, como sempre. Esses quatro vão jogar. Dois se salvam. E aí sim a gente forma o Paredão Triplo", explicou.

Leifert também avisou que a Prova do Anjo será realizada no sábado e o vencedor terá imunidade.