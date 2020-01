BBB20: muro que separava famosos de anônimos cai após prova de resistência

A estreia da 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB20), nesta terça-feira (21), trouxe uma novidade extra para os fãs do programa, que já estavam surpresos com a entrada de convidados famosos na atração: a casa ficou literalmente dividida em duas partes.

De um lado, ao anônimos, no grupo Pipoca (com menos mordomias), e do outro o Camarote (com algumas regalias já de cara, como rango caprichado).

No entanto, após a primeira prova de resistência, que rendeu a imunidade ao grupo Pipoca no próximo paredão, as turmas finalmente se encontraram e se conheceram nesta quarta.

O apresentador Tiago Leifert anunciou que o muro que separava Camarote e Pipoca cairia mesmo à noite, e foi o que aconteceu.

Pela primeira vez, os 18 participantes se encontraram e vibraram com a novidade de dividir a casa. Camarote e Pipoca comemoraram por estarem no mesmo ambiente. A alegria foi tanta que Gizelly correu para abraçar os integrantes do Camarote, levou um tombo e também acabou como o muro: no chão.

Prova de resistência

O BBB20 já começou com uma Prova de Imunidade. Separados por coletes numerados, os participantes jogaram em seus respectivos grupos. Após 9 horas e 13 minutos, o grupo Pipoca foi o último a deixar a prova, que confundiu muitos internautas.

No programa desta quarta, Tiago Leifert confirmou que os Pipocas ganharam a disputa. Assim, Felipe, Flayslane, Gizelly, Guilherme, Hadson, Lucas, Marcela, Thelma e Victor Hugo levam as primeiras imunidades da edição.