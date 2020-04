BBB20: Paulo Ricardo e Anitta cantam na última festa do reality

Em clima de nostalgia, o BBB 20 se despede das festas que fizeram a alegria dos participantes – e do público de casa – durante toda a temporada. Nesta sexta-feira (24), os semifinalistas vão poder revisitar momentos marcantes da edição histórica da qual fizeram parte. Com uma cenografia colorida, repleta de balões e estrelas, e figurino inspirado no estilo de cada um dos participantes, a festa vai encerrar as celebrações com apresentações de artistas aguardados pelos brothers.

Intérprete da música-tema do Big Brother Brasil, Paulo Ricardo, vai surpreender os confinados com o hino do programa, “Vida Real”. Além do cantor, Anitta, Zé Neto & Cristiano, Preta Gil e um time de veteranos do funk, formado por DJ Marlboro, MC Marcinho, MC Koringa e Bucheca, fazem a festa esta noite no Big Brother Brasil. A grande final do reality acontece na segunda-feira (27).