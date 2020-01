BBB20: Petrix segura seios de Bianca e público pede expulsão por assédio

(Foto: Reprodução)

A primeira festa do BBB20 teve outro momento que chamou atenção, além da briga entre Bianca e Rafa Kalimann. Líder da semana, Petrix abraçou Bianca e tocou nos seios da sister, chacoalhando-os. A blogueira, conhecida como Boca Rosa, tinha bebido muito e também estava abalada por conta da discussão com Rafa,que já tinha acontecido.

A cena foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com muitos usuários pedindo a expulsão do brother por assédio.

ENTENDAM QUE NÃO EXISTE JUSTIFICATIVA NENHUMA PRA ISSO

FOI ASSÉDIO SIM!

A menina tava visivelmente bêbada, imagina quantas mulheres passam pela a mesma situação q a dela...

Nojo desse macho escroto

Espero q isso não passe impune#PETRIXEXPULSO#BBB20 pic.twitter.com/mHIXSvEWso — ???? (@Bibi95446134) January 25, 2020

"Além da menina estar BÊBADA ela estava em um momento frágil, tinha acabado de tretar lá, independente, foi difícil pra ela, ela surtou", escreveu um usuário pedindo a expulsão do ginasta. "Nós queremos o Petrix expulso AGORA! Não importa a audiência, assédio é crime e o que ele fez foi extremamente nojento, nem a Bianca ou qualquer mulher do mundo merece passar por isso", comentou outra. "Não tem nem justificativa, o que o Petrix fez com a Bianca foi assédio sim. O que me choca é que ainda existam pessoas que tentam defender ou até explicar o que ele fez", escreveu um terceiro.

Depois de beber e brigar, Bianca chorou e chegou a pedir para sair do programa. Ela recebeu apoio de Mari e Guilherme e acabou dormindo pesado depois no quarto Céu.

A produção do reality show não comentou o caso até o momento.