BBB20: Rafa é a nova líder e paredão terá Babu, Manu e Mari

A sorte sorriu para Rafa Kalliman, na noite deste domingo (19), e ela venceu a prova do líder no Big Brother Brasil (BBB20) logo se safar do paredão no qual Ivy foi eliminada.

Em uma prova com bolinhas coloridas escondidas em urnas, escolheu as bolas certas e também ganhou o direito de indicar a baiana Mari Gonzalez para o paredão.

Na votação entre os participantes que restaram, sobrou também para Babu e Manu. Thelma se safou protegida, já que Babu e Manu se recusaram a votar na médica.

A votação já está aberta e termina na noite de terça-feira (21).

Com direito a levar uma pessoa para o VIP, Rafa, que é líder pela segunda vez, escolheu Manu.