BBB20: Thelma vence prova e é o anjo da semana

A médica Thelma venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado (29) e poderá imunizar um(a) colega de confinamento, além de receber uma carta com notícias da família e fotografia.

O teste da vez consistia em olhar um gabarito, correr para o outro lado e encaixar produtos numa estrutura, a cada 12 segundos.

Os sorteados para a prova foram: Daniel, Thelma, Gabi, Guilherme, Manu, Rafa, Victor Hugo e Felipe. Ficaram de fora Pyong, Gizelly, Marcela, Flayslane, Mari, Babu e Ivy, que é a Líder da semana.

Após ser informada que ganhou a prova, Thelma foi abraçada por todos que participaram da disputa e ainda comentou que estava de ressaca.

Os participantes tiveram dificuldade de entender a prova, e Tiago Leifert teve que explicar as regras. “Na prateleira, vocês encontram produtos das linhas Above Clássica, Above Teen e Above Esportiva. Cada jogador deverá levar um antitranspirante por vez para a base redonda e colocar esse antitranspirante na bandeja de acordo com o gabarito. O gabarito está no chão”, comentou Leifert.

“Vocês têm 12 segundos no início da prova. Para ganhar novamente esses 12 segundos, aperte o botão branco perto da prateleira. Aperte à vontade, ele volta o seu tempo para 12 segundos. O que acontece se o cronometro zerar? Um mecanismo derruba todos os produtos que estiveram sob a base redonda. Estraga todo o trabalho que vocês vão ter. Acabou a prova? Não, continua. Ele só derrubou, começa de novo. Ganha o Anjo quem completar o gabarito corretamente e bater na botoeira vermelha, que está escrito final”, concluiu.