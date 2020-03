BBB20: Victor Hugo é o sétimo eliminado do reality

Fritado pelos colegas ao ser chamado de 'leva e traz' e 'falso, dissimulado', o maranhense Victor Hugo, 25 anos, foi o 7º eliminado Big Brother Brasil 20 (BBB20), em resultado previsível pela alta rejeição que angariou desde que se envolveu em polêmicas na casa, a exemplo da treta com Manu Gavassi.

A hashtag #foravictorhugo era uma das mais comentadas no Twitter desde o domingo, quando ele foi indicado ao paredão triplo, ao lado de Manu e Babu Santana. No portal Uol, o brother tinha mais de 80% da preferência dos votantes, o que acabou se confirmando no resultado oficial anunciado por Tiago Leifert na noite desta terça-feira (10).

Aos 25 anos, Victor Hugo, que é formado em Psicologia e Letras, com mestrado em Saúde Pública, teve 85,22% da preferência dos telespectadores para deixar o programa. Manu teve 10,18% dos votos e Babu, 4,6%.

Foi o segundo paredão de Victor Hugo, que chamou a atenção no programa, entre outras coisas, por dizer que era assexual e virgem, além de fantasiar um triângulo amoroso com Guilherme e Gabi.