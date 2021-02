BBB21: Após criticar Lucas, Karol Conká diz que Gilberto é sua opção de voto

Karol Conká passou os últimos dias mirando em Lucas Penteado - seja o atacando e ofendendo diretamente, seja manipulando as pessoas para fazerem o mesmo -, mas sua 'arma' já está encontrando novos alvos na casa.

Em conversa com Nego Di no quarto do líder, a curitibana diz que Gilberto entrou em seu radar. "Já é uma opção de voto para mim, sabia? Já entrou no meu foco. Eu falei para ele, eu sou verdadeira... Agora ficar arranjando coisinha para ter motivo para votar em mim, é só votar", afirma.

Nego Di relembra que levou o doutorando de Economia para o Vip como uma estratégia de jogo: "Eu vi que ele é um jogador, mas não sei se é o melhor que acredito de jogar". Depois, ele finaliza: "Achei ele incoerente na fala da Pocah", disse sobre o momento em que o mórmon apontou a cantora como "canceladora".