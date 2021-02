BBB21: Big Fone tocará três vezes até domingo; 1ª vez é nesta sexta

Assim como na última semana, o Big Fone tocará três vezes no BBB 21 antes da formação do próximo paredão. No entanto, diferente da ação da semana passada, desta vez, o Big Fone tocará em dias diferentes. A primeira vez será já nesta sexta-feira (5), ao vivo, durante a exibição do programa na Globo. Quem antender terá direito a indicar alguém para o paredão, além de indicar alguém para ficar imunizado. O Big Fone só tocará novamente no domingo (7) em duas ocasiões.

Às 10h da manhã do domingo, o Big Fone tocará. Quem atender terá o direito de também indicar alguém para o paredão, e também imunizar um participante. Quando o Big Fone tocar pela última vez nesta semana, às 18h de domingo, o jogo sofrerá uma reviravolta. Quem atender precisará fazer uma troca entre os dois imunizados e os dois emparedados. Ou seja, um dos imunizados estará, inicialmente, no paredão, e um dos emparedados imune.

Após os dois primeiros indicados via Big Fone, conheceremos o indicado pelo líder e em seguida, o indicado pela casa para o paredão da próxima terça (9). O dois indicados via Big Fone e o indicado pela casa participam, ainda no domingo, do Bate-Volta e o vencedor estará livre do temido paredão triplo de terça-feira.