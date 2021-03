BBB21: Carla anuncia término com Arthur

Depois da festa do líder Fiuk agitar a casa do BBB 21, boa parte dos brothers passaram o dia na cama descansando. Thaís, Carla Diaz, Fiuk e João Luiz despertaram na tarde desta quinta (18) e relembraram os acontecimentos da última noite.

Durante a conversa, Carla Diaz decidiu contar como anda o relacionamento dela com Arthur. Ao ser questionada por Thaís, a sister contou que decidiu terminar o relacionamento e explicou como tudo aconteceu.

"Ah, acho que a gente terminou mesmo. Acho que mexeu muito a saída do Projota, somou muito com as questões passadas dele. Só que é f*da. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, mas chegou no meu limite. Aí ele queria que eu decidisse alguma coisa. E é isso, fim. Aí eu decidi a vodka", explicou a atriz.