A medida em que o jogo avança no BBB 21, os participantes vão fazendo suas análises do jogo. Na noite desta quinta (4), Gilberto conversou com Sarah sobre outros participantes do programa. Na sua leitura do jogo, ele chegou à conclusão de que a cantora Karol Conká é a grande vilã do programa.

"Eu acho que ela tá como a vilã do programa e quem indicar ela vai ganhar ponto com o público", sentenciou para surpresa de Sarah. Sério? Que negócio louco pensar nisso", respondeu Sarah.

Gilberto continuou com a análise sobre a rapper que tem sido bastante criticada pelo público, especialmente pelas atitudes contra Lukas Penteado, que foi isolado pela cantora. Ela também mantém uma relação bélica com Juliette, a quem Conká ridicularizou por conta do sotaque nordestino. "Ela (Conká) falou coisas pesadíssimas, isso vale 1,5 milhão, as pessoas vendo agora eu falando que eu sei de tudo. Fico com medo de prejudicar pesssoas, mas antes prejudicar ela do que eu", disse o economista.

Gilberto disse que se for líder e não indicar Conká estaria sendo conveniente e crê que pode se queimar com o público. Por isso, afirmou que caso seja líder, vai votar na curitibana. "Eu ganhando o líder, boto ela. Pronto. O Brasil está sabendo".

O economista ainda destacou a "experiência" como telespectador do programa. "Eu não assisto há 20 anos para chegar aqui e ser feito de idiota pelo povo", disse. Sarah respondeu colocando o nome de mais um participante na roda. Para ele, o gaúcho Nego Di está indo pelo mesmo caminho de Conká. "Ambos devem estar sendo mal vistos lá fora". Gilberto reforçou que caso seja líder vai indicar a cantora e pediu apoio de Sarah. "Eu ganhando o líder, vou dar um rebuliço nessa casa. Você não vai me largar não é?" pergunto. Sarah respondeu de bate-pronto: "eu não vou te largar por nada".

Participante mais rejeitada pelo público, Karol Conká vai sentir os impactos de suas atitudes com Lucas Penteado quando sair do BBB21. Além de alguns produtores já cogitarem cancelar shows marcados dela, Conká já perdeu mais de 300 mil seguidores no Instagram nos últimos dias.