BBB21: Fiuk revela que foi paquerado por um dos cantores do One Direction

Fiuk revelou aos companheiros de BBB 21, na tarde desta terça-feira (16), que foi "xavecado" por um integrante da antiga banda One Direction. Apesar da curiosidade dos brothers, ele não contou quem foi.

"Eu não vou entregar, mas rolou uns xaveco bravo comigo. Pena que eu não gosto, porque queria muito gostar para poder me envolver com eles, com a banda... E aí é aquele momento que eu falo: 'Por que que eu não gosto? Que saco. Queria dar um beijinho neles".

Um integrante chegou a pegar a mão de Fiuk e elogiá-lo quando ele se encontrou com a banda, confessou o brother. O grupo esteve no Brasil em 2014 e o ator divulgou, na época, uma foto com Harry Styles, um dos líderes do grupo.

Fiuk falando sobre a festa da One Direction aqui no Brasil em 2014. #BBB21



Nas primeiras semanas de confinamento, Fiuk comentou também sobre o encontro que teve com a banda Paramore. Disse que virou "brotherzaço" do ex-baixista Jeremy, e que não tentou nada com a vocalista Hayley porque sabia que ela namorava.

Hoje, Fiuk disse aos brothers que ganhou uma ajuda do pai, Fábio Jr., para se encontrar com os músicos: "Eu acompanhei a turnê inteira, eu fiquei amigo deles, armei o maior cenão para ficar amigo deles, armei uma cena bizarra e deu certinho. Meu pai tinha um carro muito da hora, pedi o carro emprestado do meu pai, contratei um motorista, para chegar com o carro dele. Eu queria que eles tivessem uma impressão legal do Brasil, e deu muito certo para eu chegar perto da banda".