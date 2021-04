BBB21: João Luiz diz não enxergar maldade nas ações de Karol Conká

O professor João Luiz Pedrosa se tornou alvo de críticas nas redes sociais depois de dizer, durante uma conversa com a advogada e maquiadora Juliette Freire, que não via maldade nas atitudes da rapper Karol Conká, eliminada do BBB21 com maior taxa de rejeição da história do programa.

O educador conversava com a maquiadora na tarde desta terça-feira (13) no jardim da casa quando o assunto migrou para o comportamento da rapper no programa. Karol, eliminada com mais de 99% dos votos, foi acusada de abuso psicológico pelos telespectadores.

“Nossa Karol isso, Karol aquilo, mas eu nunca consegui enxergar esse lado, entendeu? Comigo não, ela sempre foi muito afetuosa comigo“, disse João Luiz. “Mas você não via com as outras pessoas? Você via?”, questionou a paraibana. “Eu via, em algum momentos com outras pessoas. Só que quando ela era com as outras pessoas, isso nunca se tornou um sentimento para mim, entendeu?”, argumentou o brother. “Para mim já é suficiente“, sacramentou a advogada.

Os fãs do programa logo se pronunciaram sobre a conversa. “É aquele velho ditado… Pimenta no dos outros é refresco“, criticou uma internauta. “Comigo não, mas com os outros, pode!“, apontou outra.

Essa é mais uma polêmica envolvendo o professor no BBB21. Na segunda, ele foi criticado por espectadores por se negar a tirar uma foto de Juliette. Além disso, ele, Camilla de Lucas, Viih Tube, Thais, Pocah e Gil fingiram que dormiam no quarto Cordel para não ter que conversar com a maquiadora.

Na semana passada, João foi chamado de falso nas redes sociais após debochar também de Juliette. Os espectadores e internautas não gostaram da atitude do brother, que fez piadas no quarto Cordel depois que a participante deixou o local.