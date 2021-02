BBB21: Juliette ameaça deixar programa, mas é consolada e convencida por Lucas a ficar

Foto: Reprodução/TV Globo

Sentindo-se excluída na festa do Big Brother Brasil 21, na noite dessa quarta-feira (3), a advogada e maquiadora Juliette foi para casa trocar de roupa e chorou no quarto.

Mais tarde, já na sala, com todos os bróderes cantando e dançando, Karol Conká fez uma música que chateou a paraibana, incluindo insultos. "Round 1, eu não falo com você. Round 2, vou mandar se f*. Round 3, joga, joga, vai dormir então...", cantou Conká no ritmo de "Modo Turbo", de Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar.

A paraibana se retirou e, em seguida, bastante triste, ameaçou deixar o reality.

Sentada perto do confessionário, Juliette foi amparada por Lucas e Gilberto, que se aproximaram dela nos últimos dias. "Passou de uma brincadeira, algo engraçado, para algo pior. Não quero mais. Não vim para isso", desabafou ela, ameaçando sair da atração.

"Eu sei que passou para algo ruim. Mas me escute. Amanhã é outro dia, amanhã a gente pensa nisso", consolou Lucas, fazendo a sister permanecer na casa.

A família de Juliette se manifestou por meio das redes sociais e criticou Karol Conká. "Quando o deboche tenta "tombar" os nossos sonhos, é desleal. Quem, em um jogo de convivência, estaria confortável nessa situação? São 10 dias que, pra gente, é psicologicamente cansativo, emocionalmente desgastante e, se nos permitem, "nordestinamente" um desgraçamento só ver uma mulher que brilha tanto aqui fora ser ofuscada lá dentro como se fosse uma missão coletiva. Não tem mais graça e nós definitivamente exigimos respeito", afirma uma postagem na página de Juliette, no Instagram.