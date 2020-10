BBB21 terá famosos e anônimos e vai de janeiro a maio

A Globo anunciou nesta sexta-feira (23) que o reality show Big Brother Brasil 21 (BBB21) será o mais longo da história, com 100 episódios entre janeiro e maio do próximo ano. Após o sucesso do BBB20, a nova edição repetirá a fórmula que confina participantes famosos e anônimos.

O anúncio foi feito em um evento virtual com profissionais de agências e anunciantes para apresentar os principais produtos comerciais da grade em 2021 e confirmado em comunicado enviado à imprensa na tarde desta sexta.

Neste ano, o reality show contou com 23 marcas e 90 ações de merchandising. A ideia para a nova edição é aumentar os tipos e custos de inserção de oferta para anunciantes durante o programa.

Sucesso entre o público com participantes famosos e anônimos, o BBB20 superou os índices de audiência de quatro edições no final de março, quando o programa ainda tinha pouco mais de um mês pela frente. Além disso, o reality foi estendido para quatro dias a mais do que o previsto no início do confinamento.

A edição deste ano também quebrou o recorde de votação na história dos reality shows, com mais de 1,5 bilhão de votos no paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, no qual o arquiteto acabou sendo eliminado.

As inscrições para participar do BBB21 já foram encerradas no site oficial da Globo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, comentou sobre a edição de 2021 do reality da Globo e também falou do The Voice para maiores de 60 anos. Assista abaixo:

Confira na íntegra a nota da Globo sobre o BBB21:

"Sim, estamos em outubro, mas a expectativa para o BBB 21 é tão grande que já temos uma confirmação: o time que fará parte da próxima edição do Big Brother Brasil será composto novamente por inscritos e convidados. Os integrantes da casa formarão a Pipoca e o Camarote da próxima edição --uma novidade da última temporada e sucesso absoluto do reality, que volta em 2021 para mexer nas formas de jogar o game mais vigiado do Brasil.

E a primeira parte desta seleção de componentes já começou: no momento, a equipe do programa está concentrando seus esforços na seleção dos candidatos inscritos que sonham em ter uma vaga na competição.

O anúncio foi feito hoje, dia 23, em um evento que destacou a inovação, as entregas multiplataforma e a flexibilização nos pacotes publicitários da Globo para o próximo ano.

Boninho, diretor de gênero Variedades da TV Globo, antecipou a informação sobre o time de participantes e confirmou, ainda, outra novidade: a nova temporada do maior reality show do Brasil será também a maior da história, com previsão de duração de 100 episódios. O BBB 21 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O reality está previsto para 2021."