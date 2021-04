BBB21: Viih Tube chama Juliette de 'talarica' após sister dormir com Fiuk

Juliette e Fiuk dormiram na mesma cama esta madrugada após a festa do líder Caio e a atitude repercutiu entre os brothers da casa do BBB 21. Juliette conversava no quarto cordel com João sobre o assunto e relembrou que Fiuk tentou dar uma "encoxada" enquanto brincava com ela na cama, mas garantiu que não passou dos limites com o amigo de confinamento.

"Eu estava com medo porque eu estava bebinha e ele também, mas se der corda ele se agarrava comigo aqui ele ia dormir agarrado comigo, porque ele pode estar carente. Mas graças a Deus eu fui consciente, porque eu sou de carne e osso", disse Juliette.

Viih Tube ouviu a conversa, e em tom de brincadeira fez comentário insinuando que Juliette 'furou os olhos de Thaís', que viveu affair com o cantor antes de ser eliminada no último paredão:

"Foi só a Thaís embora, né Juliette? Dois safados. Talarica", disse a youtuber.

"Ô amiga, diga isso não. Eu fui respeitosa. Podia ser muito pior", respondeu a paraibana, relembrando que fez uma barreira de travesseiros entre eles.