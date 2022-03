BBB22: Douglas sofre mal-estar e é socorrido por dummies; assista momento

Durante uma ação publicitária na tarde desta terça-feira (22), o ator Douglas Silva passou mal. Os participantes se reuniram para uma partida de pebolim humano na área externa da casa e, durante a brincadeira, o participante se deitou no chão e teve que ser socorrido por dois dummies.

A dinâmica foi interrompida enquanto os funcionários checavam se o brother estava bem. Douglas se apoiou em um banco, e recebeu uma garrafa d’água da equipe.

Para os telespectadores do pay-per-view, o Globoplay reprisou as imagens, na tentativa de descobrir se ele havia sofrido alguma lesão, mas nada foi encontrado no vídeo.

Quando o jogo terminou, os colegas questionaram o ator sobre a situação. “Foi do nada, comecei a ficar zonzo. Isso nunca aconteceu. Achei que fosse desmaiar”, explicou.

Veja momento: