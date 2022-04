BBB22: Gustavo faz analogia com Adolf Hitler e causa polêmica 

Emparedado pela segunda semana seguida, Gustavo Marsengo causou polêmica ao fazer uma comparação infeliz no BBB22. Em conversa com Paulo André e Pedro Scooby, o brother disse que dormiria no Quarto Lollipop e fez uma analogia com o ditador Adolf Hitler. O assunto começou quando os brothers do Quarto Grunge esperavam Gustavo dormir e ele disse que dormiria no Lollipop. “Vai Lollipopear mesmo?”, questionou PA. “Fala aí, a gente dominou o território”, brincou Scooby.

“Quando Hitler dominou Paris, ele não dormiu em Paris?”, disparou Gustavo. PA. assustado, reagiu: “Que loucura. Que comparação”.



Gustavo até tentou se corrigir:

“Porr*, foi mal. Não queria me comparar a ele, nunca… Mas eu digo, quando você ganha guerras, não dorme no território inimigo? Bota a bandeira lá?”.

Mesmo com a explicação de Gustavo, o tema logo tomou conta da internet. Internautas não gostaram da comparação infeliz do empresário.

“Sim galera o loirão se comparou com Hitler e até os dois patetas que estavam com ele tiveram a noção de ver a merda que foi. A sorte do Gustavo é que muitas das frases imbecis e preconceito que ele destila pela casa não viralizam”, disparou um telespectador.

“Quando a gente pensa que viu tudo nesse BBB, Gustavo confirma ser a pior espécie de ser humano se comparando a Hitler”, disse outro. “Gustavo acha Hitler um grande estrategista. Já ouvi esse tipo de discurso”, comentou mais um.