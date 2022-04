BBB22: Gustavo reage a vídeo em que Laís diz 'beijar pra fazer estratégia'

O último eliminado do BBB 22, Gustavo, foi surpreendido positivo e negativamente assim que saiu da casa. Já no "Bate-Papo BBB", com Rafa Kalimann, ele assistiu a um vídeo comprometedor da pessoa com quem ficou durante o reality, Laís Caldas.

A sister comentou com Jade Picon que beijaria o Gustavo como estratégia para não ser mandada ao paredão.

Jade sugeriu "Amanhã você beija ele", rindo, enquanto Laís responde "Tem que beijar? Bora beijar pra fazer estratégia. Olha o nível a que chegamos", também aos risos.

Mas os que estavam esperando uma reação controversa não conseguiram se satisfazer. Isso porque Gustavo percebeu que o momento foi registrado antes do primeiro beijo, e ainda se declarou para a amada.

"Não me surpreende, isso foi antes do nosso beijo. Ela mexeu com o meu coração, pelo menos", comentou. Ele também usou o momento para analisar seu próprio jogo e disse que ter Laís ao seu lado foi muito importante.

ai mas essa mulher tem menos carisma que uma porta https://t.co/SLrHAEnIyK — victor. (@keymnesia) April 20, 2022

Os dois planejam se encontrar em breve, assim que a agenda permitir.