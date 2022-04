BBB22: Juntos, participantes já levaram mais de R$ 1 milhão; veja quem mais ganhou

Embora o vencedor do Big Brother leve para casa R$ 1,5 milhão, as provas e dinâmicas patrocinadas já permitem que os demais confinados consigam acumular uma gama de vantagens somente pela participação no reality show.

Douglas Silva, Paulo André e Jessilane são a prova disso. Até agora, eles foram os que mais faturaram no BBB 22, seguidos de Lina, Arthur, e Pedro Scooby. Confira quanto cada um ganhou:

Douglas

O ator levou dois carros Fiat Pulse em provas, além de R$ 10 mil em prova de imunidade; R$ 2.300 em uma dinâmica, além de máquina de lavar, headset, R$ 10 mil em uma prova do líder, e R$ 60 mil em aluguel. Sabendo que os carros custam, em média, R$ 87 mil, é seguro dizer que Douglas leva para casa cerca de 260 mil reais.

Paulo André

O atleta é um dos grandes vencedores das provas deste ano. Ele levou R$ 100 mil em prova do líder, R$ 2 mil em uma dinâmica, como anjo R$ 10 mil, mais R$ 10 mil como líder, além de uma máquina de lavar, R$ 20 mil por ter chegado à final de uma prova de resistência, e R$ 60 mil em aluguel. Tudo isso totaliza cerca de 203 mil reais.

Jessilane

Apesar da professora não ser boa de provas, ela teve sorte quando levou R$ 100 mil em uma prova do líder, R$ 15 mil em boletos pagos até o fim do ano, além de R$ 1 mil na mesma dinâmica. Também faturou R$ 12 mil em lanches e R$ 60 mil em aluguel, totalizando cerca de 188 mil reais.

Linn da Quebrada

A artista venceu a prova de resistência e, só nessa brincadeira, ganhou R$ 24 mil. Antes disso, levou R$ 20 mil em compras pelo mesmo tipo de disputa, uma cadeira gamer, R$ 60 mil em aluguel, e R$ 2.500 em outra brincadeira. O total é de cerca de R$ 107 mil.

Arthur Aguiar

O cantor levou para casa R$ 10 mil numa prova de imunidade, R$ 12 mil em compras de roupas ao vencer a Prova do Anjo, R$ 60 mil em aluguel, R$ 20 mil como líder, e R$ 1 mil em delivery e mais R$ 1 mil na mesma brincadeira. Totalizando R$ 104 mil

Pedro Scooby

O surfista faturou R$ 10 mil como Anjo, da vez em que ganhou, R$ 1.700 em dinâmica, R$ 10 mil em uma prova do líder e R$ 60 mil em aluguel. O valor estimado de ganho é de R$ 81.700.

Eliezer

O Eli levou mais de R$ 65 mil. Ganhou R$ 3 mil numa brincadeira, um ano inteiro de lanches e R$ 60 mil em aluguel.

Natália

BadNaty levou R$ 2.500 em uma dinâmica, e mais R$ 60 mil em aluguel numa ação de patrocinador. O total é de R$ 62.500.

Gustavo

O BBB da ex-casa de vidro recebeu cerca de R$ 62.500. Ele recebe R$ 1.500 de cashback em uma brincadeira, R$ 1 mil por ela, além dos R$ 60 mil de aluguel. O total é de R$ 62.500.