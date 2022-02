'BBB22' receberá dois novos participantes, confirma Globo

A Globo anunciou nesta sexta-feira (4) que o "Big Brother Brasil 22" vai ganhar dois novos participantes do grupo Pipoca. A identidade dos dois, ou a data em que se juntarão aos demais participantes não foram relevadas. Apenas sabemos que são um homem e uma mulher.

Antes de entrar, eles devem ficar isolados por sete dias.

"Assim como os outros participantes da edição, ambos estão com as vacinas em dia – item obrigatório para participar do reality –, foram testados e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente. Tudo para garantir a segurança deles e dos moradores que já se encontram no programa", afirmou a Globo, em nota.

Outra novidade é que a casa de vidro, onde os novos competidores ficarão até a decisão se passam a integrar realmente o programa, será montada dentro da residência do próprio "BBB22".