BBB23: Amanda, Domitila e Larissa estão no paredão

Com o fim do Big Brother Brasil 2023 se aproximando, Sarah foi eliminada, e agora Amanda, Domitila e Larissa disputam a permanência na casa. O paredão foi formado nesse domingo (16).

Depois da eliminação do dia, a prova do líder teve como vencedor o participante Alface, que indicou Amanda. Ele justificou que tem algumas discordâncias com a sister:

"Eu sempre me questiono quando ela fala que não tinha voz no Quarto Deserto. Me questiono muito, o que Amanda fez para poder ter a voz. Toda vez ela cedia o voto dela e não questionava".

Já Domitila Barros foi a mais votada da casa, com quatro votos. Bruna, Aline, Larissa e Amanda escolheram emparedar Domitila.

Tadeu avisou que o mais votado pela casa teria direito ao contragolpe, e a participante puxou Larissa. "Eu vou votar na Larissa, já votei em todo mundo, Larissa eu não tinha votado", justificou.