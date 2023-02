BBB23: Bruna chama Nicácio de 'urubu de luto', e público aponta racismo

Usuários do Twitter e do Instagram criticaram uma fala da atriz Bruna Griphao, que usou a expressão 'urubu de luto' para se referir ao médico negro Fred Nicácio, na madrugada deste sábado (25) no BBB23.

"Talvez o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria [o jogo] para gente o que abria pra ele. De qualquer forma, eu achei que foi independente, quem sou eu pra julgar. A gente trouxe o termo 'urubu de luto', porque rola isso muito na vida. Tudo que acontece é sobre ele", disse Bruna em uma conversa com Sarah ao afirmar que Dr. Fred sempre faz toda discussão ser sobre ele.

Ela continua: "Na prova do líder, parabéns Black, parabéns Aline. O Tadeu saiu e foi 'caraca, eu fiz 13 horas'. Não é sobre você, é sobre o Black e a Aline. Coisas que são chatas, eu trouxe isso para o Fred no quarto, é a história dele, às vezes, é uma coisa que ele tem, é sobre ele", afirmou.

Na internet, telespectadores que assistiam ao pay-per-view apontaram racismo na fala da atriz. "Urubu de Luto?? Realmente…o Brasil é um país racista que todo mundo tenta negar! Qual a desculpa da vez!", comentou a jornalista e influenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má.

"Não tem contexto em que a Bruna chamar o Fred, um homem preto, de urubu de luto não seja problemático, mesmo sem intenção. A Bruna só releva e dá segunda chance na casa pros homens brancos, não é coincidência", comentou uma seguidora no Twitter.

"Como é bom ter crescido sem saber da expressão “urubu de luto”. E que triste saber agora que ela existe.", comentou outra.

Outros seguidores argumentaram que Bruna não se referia ao médico, mas a situação criada por ele nas discussões. "Termo usado para pessoas que fingem se importar com uma tragédia sendo que está tirando proveito dela. [...] Parem de militar errado", comentou um seguidor no Twitter.