BBB23: Cezar Black, Fred Nicácio e Cara de Sapato disputam paredão

Mais um paredão formado! Cezar Black, Fred Nicácio e Cara de Sapato disputam a permanência no BBB 23.

A formação do paredão começou quando Sarah Aline indicou Cara de Sapato ao paredão, ao atender o Big Fone na noite de sábado (25). Depois, ao vencer a prova do anjo, MC Guimê indicou Key Alves para a berlinda (este era o castigo do monstro).

Nesse domingo (26), a líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio ao paredão. Na votação da casa, houve um empate entre Aline Wirley e Cezar, que receberam 7 votos cada. A líder deu o voto de minera e salvou Aline.

Na prova bate-volta, Key Alves conseguiu se livrar do paredão.

Veja quem votou em quem:

Cara de Sapato vota em Cezar

Key Alves vota em Aline Wirley

Aline Wirley vota em Cezar

Domitila Barros vota em Aline Wirley

Fred vota em Cezar

Gabriel Santana vota em Aline Wirley

Ricardo vota em Cezar

Marvvila vota em Aline Wirley

Larissa vota em Cezar

Fred Nicácio vota em Aline Wirley

MC Guimê vota em Cezar

Sarah Aline vota em Aline Wirley

Amanda vota em Cezar

Cezar vota em Aline Wirley