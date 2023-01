BBB23 dá a largada na Casa de Vidro: conheça participantes

Começou o Big Brother Brasil 23, mas apenas com a Casa de Vidro por enquanto. Pela primeira vez na história do reality show, a dinâmica no shopping começou antes do que o programa, que será iniciado no dia 16 de janeiro.

A apresentadora Ana Clara deu o start para a entrada de quatro participantes que ficarão confinados no shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro até o começo do programa.

Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel vão disputar duas vagas para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Confira o perfi: