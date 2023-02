BBB23: equipes de sisters pedem saída Cézar Black após comentários machistas

O baiano Cezar Black virou alvo dos perfis de participantes do BBB 23 após fazer comentários machistas, junto com outros colegas, sobre as sisters. Black disputa o paredão com Domitila e Tina, nesta terça-feira (7).

No quarto do líder, com Gustavo e Cristian, ele observou algumas colegas trocarem de roupa. "É montadinha mesmo", afirmou Cezar ao se referir às cirurgias plásticas da personal trainer Larissa.

Cristian perguntou sobre os procedimentos feitos por Larissa e Black confirmou que a sister tinha feito lipoaspiração. Eles também comentam sobre o corpo de Bruna.

Os administradores das redes de Larissa, Bruna Griphao e Amanda compartilharam o vídeo das falas machistas ao ressaltar a torcida contra o enfermeiro. O perfil de Larissa pediu votos contra Cezar. "Deixamos isso aqui para que vocês pensem bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação. #ForaCezar".

"Pensem muito bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação mãozinhas. É por coisas assim que somos #ForaCezar", postou o perfil de Amanda.

"Ainda que Bruna, Larissa, Amanda ou qualquer outra mulher da casa esteja no pay per view, não podemos fechar o olho para as falas que objetificam elas ou que as inferiorizam, além de piadas", escreveu o perfil de Bruna.