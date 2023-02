BBB23: Gustavo atende Big Fone e está no paredão

Enquanto a casa do BB23 descansava da festa que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (9), Gustavo e Cristian conversavam do lado de fora da residência, quando o Big Fone tocou.

O namorado de Key Alves correu mais rápido e atendeu o telefone. No recado do Bog Boss, o empresário descobriu que estava no paredão e precisava indicar alguém ao paredão também.

"Gente, eu tô no Paredão e eu tenho que levar alguém comigo. E como eu já havia pensado se eu ganhasse o Líder novamente eu levaria o Gaga, então, eu vou levar o Gaga no Paredão comigo. Não vou ser incoerente", disse.

Apesar de ter entrado para o paredão, os dois confinados podem escapar no próximo domingo (12) através da prova Bate-volta.