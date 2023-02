BBB23: Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da Prova do Líder

Nesta quinta (23), o Big Fone vai tocar e os brothers vão ter que formar um Paredão relâmpago. No entanto, Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não vão poder sonhar com a liderança essa vez. Os brothers, que estavam entre os nove primeiros a deixar a Prova do Líder de Resistência Frango de Padaria Seara, tiveram que sortear punições e, como consequência, não poderão competir na disputa dessa semana.

Hoje, a dinâmica começa com o Big Fone, que toca às 18h30. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo, e vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no paredão - até mesmo a indicação do líder. Mais tarde, durante o programa ao vivo, teremos a Prova do Líder e, logo na sequência, a formação de um paredão.

Durante a formação da berlinda, o líder indica, o indicado tem direito a um contragolpe, e a casa vota. O Poder Supremo entra em jogo logo em seguida, e quem atender o Big Fone vai poder decidir se quer mudar um dos participantes do paredão.